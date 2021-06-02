جديد طفل "العسل الأسود" بمصر.. توقيف الأب وتنازل الأم

بعدما هزت قصته الرأي العام في مصر وتناقلت وسائل التواصل بكثافة صورته مقيدا والحشرات تنهش في جسده، أقدمت إيمان جمال والدة الطفل "محمد ح"، والمعروف إعلاميا بطفل "العسل الأسود"، على التنازل عن المحضر الذي حررته ضد والد الطفل، واتهمته فيه بتعذيب ابنهما بتوثيقه من يديه وقدميه ودهن جسده بالعسل الأسود أعلى سطح المنزل.

وأكدت والدة الطفل أنها لم تكن تتوقع ردة الفعل العنيفة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مناشدة الجميع بعدم تكرار نشر الصورة الخاصة بالواقعة، والتي ظهر خلالها الطفل موثقا من الخلف ليديه ورجليه وعلي جسده عسل أسود حتى لا تسببت في أذى نفسى لابنها، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع" المحلي.

مادة اعلانية

قيده ودهن جسد بالعسل وتركه للحشرات

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت، من ضبط المتهم بتوثيق نجله ووضع عسل أسود على جسده وتركه للحشرات والذباب أعلى منزله بشبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعى لبيان الإصابات التى تعرض لها نتيجة عنف والده.





وكان خط نجدة الطفل، أعلن أنه تلقى بلاغا السبت الماضى، من والدة "طفل العسل"، وجرى إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل بالطفل هذا التصرف المشين، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها إذا تحدثت عما يفعله في ابنه، وطلبت الحماية لها ولابنها.

قسوة مفرطة

كشفت الأم أن زوجها يعاملها وابنها بعنف شديد وقسوة مفرطة، واعتاد على ابتكار وسائل تعذيب جديدة لابنه، بينها طريقة العسل، وحرمانه من الطعام والشراب لساعات طويلة رغم عمره الصغير وعدم قدرته على تحمل ذلك.

يشار إلى أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإرسال الطفل للطب الشرعي لبيان حجم الإصابات بجسده.