السيسي يشدد على تيسير إجراءات الثانوية العامة بنظامها الجديد 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني "التابلت" كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

واجتمع السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجراؤها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

مدبولي: منظومة جديدة للثانوية العامة

هذا وعقد الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مؤتمرا صحافيا بمقر مجلس الوزراء لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور مدبولي إن الدولة عكفت خلال السنوات الماضية على وضع آليات جديدة لإحداث تطوير جذري للتعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت مسارين متوازيين في هذا الشأن، أولهما تطوير وتغيير المناهج لكافة المراحل التعليمية بدءا من المرحلة ما قبل الابتدائية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المسار الثاني يتمثل في مرحلة الثانوية العامة، والتي كانت تمثل هاجسا بل كابوسا أمام مختلف الأسر المصرية، وهي التحدي الأكبر،، مضيفا "عندما بدأنا منذ عامين لإحداث التطوير المطلوب لهذه المرحلة للطلاب الذين أصبحوا حاليا في شهادة إتمام الثانوية العامة، بدأت الدولة في تطبيق منظومة جديدة، والتي تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها "منظومة التابلت"، لكن الأمر تخطى ذلك إلى تطوير أشمل وأعمق، يتضمن إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية بدلا من عملية الحفظ والتلقين التي كانت لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه، ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية".

وقال رئيس الوزراء: عند بدء تطوير منظومة الامتحانات لمرحلة الثانوية العامة بدءا من الصف الأول الثانوي، وربطها بمنظومة رقمية وبنية أساسية تكنولوجية في المدارس، كنا نتوقع أن يحدث جدل كبير حول هذه المنظومة، مضيفا أننا راعينا أن نطمئن أولادنا الطلاب إلى أداء الامتحانات بالأسلوب والمنهجية الجديدة، ولذا فقد قررت الحكومة إجراء عدد من الامتحانات التجريبية، والتي بدأت في شهر إبريل الماضي، وكذلك في شهر مايو، وسنقوم بإجراء مجموعة أخرى من هذه الامتحانات التجريبية خلال الشهر الحالي قبل بدء الامتحانات الأساسية في شهر يوليو المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية تابعت قوة واستقرار وكفاءة البنية الأساسية الرقمية، وما تتضمنه من شبكات وخوادم وغير ذلك من الأمور الفنية، والتي استثمرت الدولة بها مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاطمئنان على ربط وجاهزية جميع المدارس التي سيعقد بها امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيراً كذلك إلى أن جهود الدولة تضمنت توفير أجهزة "التابلت" للطلاب، كما صاحب هذه الجهود العمل على إحداث تطوير نوعي وحقيقي في طبيعة الامتحانات، وهو ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أكد الدكتور مدبولي أن الشاغل الأول للحكومة هو استقرار أداء الامتحانات، وأن يتمكن جميع الطلاب من أداء تلك الامتحانات بصورة مستقرة وهادئة، منوهاً بأن ما تم من تجارب ومتابعة على مدار الشهرين الماضيين يدعو للاطمئنان على كفاءة الشبكة والبنية الأساسية الرقمية، كما نوه رئيس الوزراء بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم حرص خلاله على الاطمئنان على أن المنهجية الجديدة في أداء الامتحانات وطبيعة تلك الامتحانات تضمن عدم حدوث أي عائق لأي طالب خلال أدائه للامتحانات، مضيفاً أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الامتحانات هذا العام عبارة عن مزيج بين المنظومة الرقمية والورقية، وذلك لتدارك أي مشكلة تقنية في أداء الامتحانات، وذلك بما يبعث على زيادة الاطمئنان لدى الطلاب.

وزير الاتصالات: شبكة خاصة للتعليم

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه عرض اليوم على رئيس الجمهورية تفاصيل الشبكة المقامة لربط أكثر من 2500 مدرسة، وتعتمد بشكل كامل على كابلات الألياف الضوئية، وهي شبكة مُغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر، أن الرئيس السيسي وجه باستخدام أعلى التقنيات وأحدثها لضمان الاستمرارية والجودة، مشيرا إلى استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تطبيق المنظومة بالكامل بنجاح وتتم الامتحانات على النحو الذي نرجوه جميعا.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن ما تم إعلانه اليوم هو رسالة طمأنة من رئيس الجمهورية لأول دفعة تخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام وتواجه لأول مرة هذه التغييرات، مؤكداً أن الشكل الجديد سيسهم في التيسير على الجميع من خلال وجود البنية التحتية التي تحدث عنها وزير الاتصالات، بالإضافة إلى بديل ورقي، كي نمزج بين الحلول الرقمية والورقية حتى نتغلب على جميع المخاوف المتعلقة بالشبكات والتقنيات.