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بأيد مصرية.. نجاح عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق

فصل التوأم البوروندي في مصر
التوأم البوروندي

بأيد مصرية.. نجاح عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق

تم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة

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القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلن رئيس جامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمود المتيني، نجاح عملية فصل التؤام البوروندي الملتصق، والتي أجريت بمستشفى الدمرداش الجامعي. تحت إشراف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أشرف عمر.

وصرح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي بأن عملية فصل التوأم الملتصق أجريت مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

من العملية
  • من العملية
2 صور
من العملية
من العملية

ويبلغ عمر التوأم الملتصق سنة و3 أشهر، وتم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.

وأكد يوسف أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عاما كاملا منذ استقبال التوأم وعمرهما 3 أشهر، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في هذه العمليات.

2 صور

وأشاد يوسف بجهود الفريق الطبي وبخاصة الدكتور علاء الغنيمي استشاري جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، وهو طبيب مصري هاجر إلى فرنسا وتم إبرام بروتوكول أستاذ زائر معه، وشارك مع الفريق الطبي في إجراء هذه الجراحة الناجحة.

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وعقب العديد من الاجتماعات التحضيرية تم الاستقرار على إجراء الجراحة وعملية الفصل باستخدام تكنيك ممددات الأنسجة تحت إشراف أطباء قسم جراحة التجميل لتوفير أنسجة تكفي للجراحة وفصل كل تؤام بشكل منفصل، وتم ذلك على مدى عمليتين متتاليتين خلال الأشهر الستة الماضية لحين الوصول لمرحلة عملية الفصل التام والتي استغرقت 16 ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره، بدءاً من جراحة التجميل ثم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأطفال تحت إشراف الدكتور أحمد مدحت والدكتور الغنيمي، ثم فريق جراحة العظام والتخدير والرعاية المركزة.

وأكد الدكتور يوسف أن حالة التوأم مستقرة ويخضعان للرعاية الطبية الكاملة.

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