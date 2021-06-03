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مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر

صور من المذبحة
من موقع المذبحة

مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر

عائلة مصرية قتل أحد أبنائها فردت بقتل 10

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شهدت قرية مصرية فاجعة دامية حيث لقي 10 مصرعهم وأصيب 7 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية.

إلى ذلك، تلقى مدير أمن قنا جنوب البلاد، بلاغا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت عندما لقي أحد الأشخاص مصرعه اثر إصابته بطلق ناري، وعلى أثر ذلك سارع أفراد عائلة القتيل بإطلاق النيران على حافلة يستقلها نحو 17 شخصا من عائلة القاتل، أسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتبين أن القتلى أصيبوا بطلقات نارية في الصدر وأسفل الظهر والساقين فيما تراوحت إصابات الجرحي ما بين طلقات نارية بالساقين و البطن ومناطق متفرقة من الجسم وحالة بعضهم خطرة.

من موقع المجزرة
من موقع المجزرة

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول القرية وحول منازل أفراد العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات فيما تم إخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.

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