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مصر..القبض على مسن قتل نجله رمياً بالرصاص

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مصر..القبض على مسن قتل نجله رمياً بالرصاص

الشاب كان دائم الخلاف والشجار مع والده.. النيابة قررت حبس الأب القاتل 4 أيام على ذمة التحقيق

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

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شهدت منطقة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة حادثة بشعة، حيث قتل رجل مسن نجله باستخدام مسدس، وتخلص من جثته في إحدى الشقق بشوارع المنطقة، بسبب الخلافات الدائمة بينهما.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن القاهرة إخطار يفيد بوجود بلاغاً من سكان المنطقة بالعثور على جثة شاب بها آثار لطلقات نارية تسببت في وفاته، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الجريمة.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب كان دائم الخلاف والشجار مع والده، وأن والده المسن قام بقتل نجله بمسدس، وتبين أن خلافات مالية وأسرية طويلة مع نجله، دفعت الوالد للتخلص منه.

ومن جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات في ملابسات الحادثة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودفن جثة الشاب. كما أمرت النيابة بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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