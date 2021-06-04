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أردوغان: هناك فرص كبيرة للتعاون مع مصر

Turkish President Tayyip Erdogan attends a Climate Summit video conference at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, April 22, 2021. (File photo: Reuters)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: هناك فرص كبيرة للتعاون مع مصر

صحيفة "زمان" التركية: الرئيس التركي يؤكد أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة وتتوسع

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك فرص تعاون كبيرة بين بلاده ومصر، في شرق البحر المتوسط، وليبيا.

كما أكد على أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة وتتوسع، بحسب ما نقلت عنه صحيقة "زمان" التركية اليوم الجمعة.

تعبيرية
تعبيرية

تصريحات الرئيس التركي تأتي فيما تواصل أنقرة مساعي التقرب من مصر، وإعادة ترميم العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة طويلة.

ومنذ نحو الأسبوعين، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدت على مدى يومين في القاهرة.

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وقال في مقابلة على فضائية محلية: "هناك بوادر رغبة من قبل تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات من أجل مراعاة طبيعة العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك عدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة المصرية".

كما أشار إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولا في مسار التصرف التركي بعيدا عن بالتتدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

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