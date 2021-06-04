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معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة لبدء الإعمار

معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة لبدء الإعمار
غزة و حماس

معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة لبدء الإعمار

الخطوة تأتي في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع

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القاهرة - العربية.نت

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دخلت، اليوم الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية قطاع غزة لبدء العمل في إعادة الإعمار.

وذكر التلفزيون المصري أنه وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح البري اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، فيما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" أن ذلك يأتي في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
  • آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
  • آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
  • آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
3 صور
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

ومن المقرر أن تساعد المعدات المصرية في تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار، عقب الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت 11 يوما.

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وكان الرئيس السيسي قد قرر تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية، كما قرر إرسال وفد أمني رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

ووصل اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التي ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.

وتزامناً مع ذلك، أرسلت مصر دفعات من المساعدات الإنسانية لمواطني قطاع غزة، كما عرضت إنشاء مدينة سكنية في القطاع باسم مدينة مصر السكنية.

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