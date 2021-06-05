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وزير الري المصري: حريصون على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة

صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي
سد النهضة
سد النهضة

وزير الري المصري: حريصون على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة

وزير الري المصري يؤكد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، السبت، الحرص على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم.

وعقد الوزير المصري، السبت، لقاء حواريا مع عدد من نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض الموقف المائي في مصر بكافة أبعاده، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

واستعرض عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومؤكدا أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض، نقلا عن صحيفة "الوطن" المصرية.

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وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

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