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تفاصيل جديدة عن قاتل والديه وأخته وطفليها.. رواية الجيران

صورة تعبيرية ذبح سكين
تعبيرية

تفاصيل جديدة عن قاتل والديه وأخته وطفليها.. رواية الجيران

جيران قاتل عائلته في مصر يروون للعربية.نت التفاصيل

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القاهرة - ريم الششتاوي

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مذبحة بشعة شهدتها قرية بمحافظة سوهاج جنوب مصر، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 28 عاماً على قتل 5 أفراد من عائلته خلال نومهم باستخدام ساطور.

وقتل الشاب والده (70 عاماً) ووالدته (65 عاماً) وطفلي شقيقته وهما رضيع عمره 6 أشهر وطفلة لم يتعد عمرها 5 سنوات وشقيقته التي لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بإصابتها البالغة.

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وعن تفاصيل تلك "المجزرة"، قال الحاج مصطفى محمد، أحد سكان الحي لـ"العربية.نت"، إن "العائلة المغدورة عرفت بسيرتها الطيبة ولم تفتعل أي مشاكل مع السكان طيلة فترة إقامتها"، مشيراً إلى أن القاتل كان معروفاً بحسن الخلق وقلة الاختلاط مع الجيران، ما سبب صدمة للجميع بعد ارتكابه تلك المذبحة".

صورة القاتل
صورة القاتل

اضطرابات نفسية

إلى ذلك، روى لحظات الجريمة، قائلا إن صوت شقيقة القاتل علا وارتفع، أثناء استغاثتها ما أثار انتباه الأهالي، وحضهم على الذهاب لمعرفة ما يجري.

وأضاف أن الجيران ما إن فتحوا باب الشقة حتى جدوا جثة الوالد مصابة بثلاث طعنات ساطور، وطفل عمر 6 أشهر عليه آثار ضرب بالساطور كذلك كان ممداً على السرير.

كما أوضح أن الطفلة كانت أيضاً مصابة بضربات ساطور على رأسها، أما الأم فتعرضت إلى أكثر من طعنة في رأسها وضربات في الرقبة. وأكد أن هناك أكثر من شخص في هذه العائلة المغدورة يعاني من اضطرابات نفسية.

صورة قديمة للقاتل
صورة قديمة للقاتل

خلافات مع زوجته

إلى ذلك، أشار أحد سكان المنطقة ويدعى عارف ثابت أن الشاب كان دائم الخلافات مع زوجته بسبب المشكلات المادية، لكن لم تصل تلك الخلافات في أي وقت إلى حد الضرب أو استدعاء الشرطة.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت تحفظت على الجثث ونقلتهم إلى المشرحة، كما تحفظت على سلاح الجريمة من أجل اكتمال التحقيقات.

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