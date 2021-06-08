النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة

أعلنت النيابة العامة عن أمر النائب العام بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبوعلى في قضية قتل فتاة خطأ أثناء قيادته للسيارة عكس الاتجاه.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري،بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي الذي قدمته النيابة العامة فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

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هذا وكان قد أمر نيابة البحر الأحمر بإحالة المتهم نجل الملياردير كامل أبو علي في شهر يناير الماضي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة لموقع الحادث وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحلية قبل الحادث.