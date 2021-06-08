بالصور.. "مطبوعات مصر" 500 عمل فني ترصد 4 أجيال فنية مختلفة

500 عمل فني لأكثر من 150 فنانا من 4 أجيال مختلفة يشاركون في عرض أعمالهم الفنية بأشكالها المتنوعة من مطبوعات جرافيكس ورسومات وغيرها من الأعمال الفنية المطبوعة ضمن معرض "مطبوعات مصر"، الذي يعرضه جاليري "كايروبوليتان" بدءاً من 31 من شهر مايو حتى الـ17 من شهر يونيو.

ويتضمن المعرض هذا العام في نسخته الثانية، مزيجاً من الأعمال الفنية بين البوسترات والكارت بوستال، ومطبوعات الجرافيكس التي شملت مجموعة من التصميمات التي تضم بعض العلامات المُميزة لمصر من أكلات شهيرة ومشاهير الفن والسينما وبعض الأحياء القديمة والتراث المصري بشكل مبتكر.







المعرض

مادة اعلانية

فن شامل

وأوضحت نيللي الشرقاوي، المدير الإبداعي والتنفيذي لـ"العربية.نت" أن فكرة المعرض هى عبارة عن عرض للمطبوعات بأشكالها المتنوعة، وهي تضم أشكالل مختلفة وهو أحد أنواع الفنون التي لم يكن لها منصة أو معارض تقدمها في مصر للعرض للجمهور، وذلك على الرغم من أن هذه الفنون لها منصات في كل أنحاء العالم، وفن المطبوعات هو فن يشمل الرسوم وفن الخطوط وتصاميم الجرافيك المطبوعة وكل الفنون التي يقوم الفنان باستخدام الكمبيوتر والبرامج الجرفيكس فيها.

وأضافت نيللي الشرقاوي أن فكرة "كايروبوليتان" بدأت بتحويل الأفكار الفنية الخاصة إلى منتجات على أن تكون فكرتها مستوحاة من القاهرة المعاصرة والعلامات المعروفة في القاهرة، ونحاول من خلالنا إنتاج منتجات يمكن استخدامها في الحياة اليومية مثل الوسائد والمقالم والطفايات والشمع، كلها منتجات مستوحاة من القاهرة المعاصرة، والجزء الآخر من المعرض الذي يضم المطبوعات، وبدأنا هذا الجزء من خلال أصدقائنا مِن مَن كانوا يستخدمون هذا النوع من الفن من خلال طباعة تصميماتهم وعرضها في المعرض، وبدأنا الاستعانة بالفنانين من المتخصصين في هذا النوع من الفن في معرضنا 2018، وبدأت الفكرة تلاقي إعجاب الناس.

50 فنانا

وبدأت المجموعة تتزايد حتى وصلوا إلى 50 فنانا، فأقمنا معرض العام الماضي بـ50 فنانا، قمنا بتجميع أعمالهم خلال الـ3 سنوات الماضية منذ عام 2019 إلى 2020، ولاقى المعرض إعجاب جمهور كبير من محبي الفنون.





وتابعت نيللي، قررنا أن يكون المعرض سنويا لتشجيع الفنانين وإعطائهم مساحات أكبر لعرض أعمالهم.

وبدأنا نعمل على المعرض بداية من أبريل 2021، وكنا قد قمنا بتجميع 70 فنانا، على مدار شهر أبريل استقبلنا تصاميم ورسومات الناس، وتقدم أكثر من 400 فنان تقدموا بأعمالهم الفنية و3000 عمل فني، واخترنا منهم 101 فنان وأقمنا المعرض بـ 172 فنانا من ضمنهم بأكثر من 500 عمل فني.



وأضافت نيللي، أن الهدف من المعرض هو تسليط الضوء على نوع من أنواع الفنون غير المسلط الضوء عليها في مصر، بالرغم من وجود مخزون غني من الفنانين ومن الأعمال الفنية ولكن هو نوع من أنواع الفن الذي لم يكن له منصات تقدمه، فقررنا أن تكون هذه المنصة لتقديم هذا النوع من الفن.

الألوان والورق

ومن مميزات المطبوعات أن أسعارها في مقدور المواطنين، وأسعارها ثابتة والميزة في هذا النوع من الفن، لا يقل من قيمته عن أي فن، بل تكون تكلفته أقل مقارنة باللوحات التي تحتاج إلى الألوان والورق وتكون مكلفة، وعدد النسخ من هذا العمل، لكن المطبوعات يمكن طباعتها ونسخ لا عدد لها وتكلفة الطباعة والورق تكون في متناول الجميع.









والأعمال التي يتم عرضها مختلفة ومتنوعة وهو ما يُميزها، المعروضات منها رسومات، وغيرها من التصميمات، وهناك تنوع كبير في المعروضات، لـ4 أجيال مختلفة مشاركين من المعرض بأعمال فنية مختلفة.



وأضافت نيللي، الصعوبات التي واجهتنا هي أن نقيم المعرض قبل بداية الصيف والإجازات لذلك كان لدينا وقت قصير للتحضير، وفي هذا الوقت القصير أكثر من 550 عملا فنيا نقوم بتجهيزها.