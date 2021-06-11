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السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية

الرئيس المصري وولي العهد السعودي

السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية

الرئيس المصري: بحثت مع ولي العهد السعودي تطوير العلاقات الثنائية

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دبي - العربية.نت

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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، "سعدت بلقاء الأمير محمد بن سلمان وتركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا".

كما أضاف "المباحثات شهدت توافقا في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتابع "أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

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