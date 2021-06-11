فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص

أثار فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة في مصر، وهو لبائع تذاكر (كمسري) يقوم بإهانة مسن ويحدثه بأسلوب غير لائق، داخل باص نقل عام.

وظهر بائع التذاكر في المقطع وهو يوجه حديثه للرجل المسن قائلًا: "أنت راجل كبير ومهزأ، محترمتش نفسك وبتتعدى على موظف أثناء تأدية عمله"، ليرد الآخر قائلًا: "عيب أنا عندي 70 سنة وفيا اللي مكفيني، حرام عليك".

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كما أضاف الرجل: "حرام عليك أنا بنتي لسه ميتة، ليعلق بائع التذاكر وصوته يعلو بالصراخ، قائلًا: "تموت ولا تروح في داهية، ما أنت بتتعدى على راجل عنده 57 سنة وأنا في الأصل أحسن منك ومن أهلك كمان".

ورغم مطالبة الرجل الكبير للكمسري، بالتوقف عن إهانته مستنجدا بأشخاص آخرين، إلا أنه استمر في توجيه عبارات مسيئة له واتهمه بسرقة عهدته.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بمحاسبة بائع التذاكر على ما فعله، مؤكدين أن لكبار السن احترامهم حتى لو أخطأوا.