.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القاهرة: مفاوضات سد النهضة الحالية لن تؤدي لنتيجة

وزير الري المصري محمد عبدالعاطي
وزير الري المصري محمد عبدالعاطي

القاهرة: مفاوضات سد النهضة الحالية لن تؤدي لنتيجة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار الخلاف حول ملف سد النهضة الشائك، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.

كما ذكر بأن القاهرة والخرطوم طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونجو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وأضاف خلال لقاء مع وفود حقوقية مصرية وإفريقية اليوم الجمعة، أن الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمه للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب.

السودان: نرفض ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم العرب والعالم السودان: نرفض ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

كما أكد حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.

مفاوضات متعثرة

إلى ذلك، أشار إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ.

ولفت أيضاً إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

تنسيق الجهود

وكان وزيرا الخارجية والري المصريين قد زارا السودان مؤخراً للتباحث حول سد النهضة.

وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن المفاوضات الثلاثية تعثرت بسبب إصرار أديس أبابا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد.

يشار إلى أن سدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا، شكل منذ ذلك الحين ملفا متوترا بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضجة من إدلب.. منع اختلاط الجامعيين على مواقع التواصل! ضجة من إدلب.. منع اختلاط الجامعيين على مواقع التواصل!
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
الأكثر قراءة
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب
صدر الحكم.. هذه عقوبة صدر الحكم.. هذه عقوبة "صافع" ماكرون!
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن
اكتشف المزيد