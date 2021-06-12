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أوقاف مصر: نؤيد قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على عدد محدود

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة

أوقاف مصر: نؤيد قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على عدد محدود

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، السبت، تأييده قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للحفاظ على حياة الناس من كورونا.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

60 ألف حاج فقط

كما تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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