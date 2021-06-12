مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، ضبط وإحضار الداعية محمد حسين يعقوب، وانتداب الطب الشرعي للكشف على الداعية محمد حسان في مكان إقامته، وذلك خلال نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة.

وكشفت تفاصيل وأوراق القضية التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام.

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تفاصيل عن الخلية

كما كشفت التحقيقات "قيام المتهمين بتأسيس وإدارة خلية داعشية في منطقة إمبابة بالجيزة جنوب القاهرة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".

وذكرت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عدة عمليات ارهابية إزاء ذلك منها استهداف ارتكازات أمنية بمنطقة رمسيس بالقاهرة والبنك الأهلي بمنطقة المهندسين في الجيزة وحيازة مفرقعات واسلحة وذخيرة.

"يعتنقون نفس الفكر"

من جهته، طلب دفاع المتهمين سماع شهادة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والاستماع إلى أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه، أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمون أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يقدمانه.

وقررت المحكمة في جلسات سابقة استدعاء الداعيين للإدلاء بشهاداتهم في القضية، إلا أنهما تغيبا عن الحضور ما دفع المحكمة لتكليف النيابة العامة بإعلانهما بالجلسة التي كانت مقررة اليوم، إلا أنهما تغيبا عنها أيضا ما أدى لأن تصدر المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وانتداب طبيب شرعي لفحص الشيخ محمد حسان.