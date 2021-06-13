ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الطفل معاذ عيسى، متسابق "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس زميله.



وقالت شيماء حجازي والدة الطفل الضحية، حسن علوان، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الطفل عيسى، فجر اليوم الأحد، بعد هروبه عقب الواقعة، مضيفة أن النيابة ستستمع لأقواله خلال ساعات.

وذكرت أن حالة ابنها مازالت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء حراجة عاجلة، لإزالة جزء من الآلة الحديدية غرس داخل رأسه أدى لتفتت أجزاء من الجمجمة، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

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ووقع الحادث قبل يومين حيث اعتدى الطفل عيسى مشترك "ذا فويس كيدز"، على زميله الطفل علوان بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، واستدعى ذلك تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وقالت أم الطفل الضحية في تصريحات سابقة لـ" العربية.نت" إن الطفل الجاني ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

ولفتت الأم إلى أن الطفل معاذ معروف في المنطقة بافتعال المشاكل مع زملائه وأصدقائه والتعالي عليهم، خاصة بعد شهرته إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير.

يذكر أن الطفل عيسى كان انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية "عيلة تايهة"، ونال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.