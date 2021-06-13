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فيديو مؤلم.. مقتل فتاة مصرية سقط عليها لوح خشبي بالشارع

الطالبة القتيلة

فيديو مؤلم.. مقتل فتاة مصرية سقط عليها لوح خشبي بالشارع

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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لقيت طالبة مصرية مصرعها إثر سقوط لوح خشبي عليها أثناء مرورها في الشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يكشف سقوط لوح خشبي على طالبة أثناء مرورها مع زميلاتها في الشارع ما أدى لمصرعها على الفور وسقوطها على الأرض جثة هامدة.

إلى ذلك، تبين أن الطالبة تُدعى داليا خالد الخواجة 17 عاما كانت تسير برفقة زميلاتها بشارع عاطف السادات في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وأثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت الإنشاء، سقط عليها اللوح الخشبي لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث.

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