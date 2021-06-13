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وزير خارجية مصر يزور الدوحة لمناقشة ملفات عالقة

مباحثات مصرية قطرية - أرشيفية

وزير خارجية مصر يزور الدوحة لمناقشة ملفات عالقة

مصادر العربية : شكري سيزور قطر بشأن ترتيب عقد قمة بين الرئيس المصري وأمير قطر

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيزور قطر بشأن ترتيب عقد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يمهد لتوسيع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى أن الرئيس المصري سيوجه دعوة لأمير قطر لزيارة القاهرة بهدف تنسيق المواقف والتعاون بشأن عدد من القضايا الهامة.

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كما أضافت المصادر أن الوزير شكري سيناقش خلال زيارته للدوحة عددا من الملفات العالقة بين القاهرة والدوحة، على رأسها القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة وإعادة الإعمار وآلية تحويل الأموال القطرية إلى القطاع.

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وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد قبل نحو أسبوعين، أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن علاقة الدوحة والقاهرة مرت بتوترات كثيرة، لكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر، وهذا كان مقدرا من جانب قطر".

كما أشار إلى أنه "بعد طي صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تطلعت الدوحة للعمل المشترك مع القاهرة، لافتا إلى أن هناك تقدما إيجابيا في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، جاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف".

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