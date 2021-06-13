مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات

كشفت مصر تفاصيل شقة الزمالك، المعروفة إعلامياً بشقة الكنز ومغارة علي بابا، والتي عثر بداخلها على مقتنيات أثرية كبيرة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي القائمين والمسؤولين على ضبطها والتحقيق فيها.

وأصدر قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بيانا، اليوم، السبت، بشأن الشقة، التي عثر بداخلها على قطع ولوحات وعملات قديمة، ونتيجة فحص اللجان الفنية لهذه القطع.

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وقال إنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت السلطات بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات.

وذكر أن لجنة المجلس الأعلى للآثار أعـدت تقريرا أثبتـت فيـه أنـهـا توجـهـت إلـى مقـر الشـقة والمتجر وتبين لهـا وجـود العديـد مـن القطـع التـي تخضـع لقـانون حماية الآثار رقم 11 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي وهي: عـدد (1204) قطع أثريـة ترجـع للحضـارة المصرية القديمـة والعصـر الإسلامي وعدد (787) قطعـة أثرية ترجـع لأسرة محمد علي.

وتبـيـن مـن فحص الكتالوجـات المضبوطة أنهـا تخـص مـزادات تـم عقـدها في صالات شهيرة تتابعهـا وزارة الآثار بشكل مستمر والتـي تعرض قطعا أثرية مصـريـة للبيـع يشتبه في خروجهـا مـن مـصـر بطرق غير شرعية، وقـد تـم استرداد العديـد مـن القطـع الأثريـة التـي كـانـت معروضـة للبيـع فـي تلـك الصـالات وتبين أنهـا مـهـربـة مـن مصـر بطرق غير شرعية، حيـث تـم اسـترداد عـدد (6) قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة المـزادات (CHRISTIE ' S) وعـدد (3) قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة (Bonhams) عـام 2014، وعـدد (8) لوحـات خشـبية كانـت مسـروقة مـن قبـة الخلفـاء العباسيين ومعروضـة فـي صـالة (Bonhams).

وكشف أن لجنة وزارة الثقافة أعـدت تقريـراً أثبتـت فيـه أنهـا قامـت بفـحـص عـدد (216) لوحـة فنيـة تـم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: - الفنـة الأولي: عـدد (103) لوحـات فنيـة ذات قيمـه فنيـة وتاريخيـة وماديـة عاليـة جـدا، تصـلـح للـعـرض المتحفـي (منهـا لـوحـات أثريـة تـحـت مسلسـل ،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۷۰ ،61 ،35، 34 ،۱۹، ۱۸ ،۱۷ ، ١٠٢ من التقرير).

وأضاف البيان أن الفئـة الثانيـة بها (56) لوحـة فنيـة ذات قيمـة فنيـة وماديـة عاليـة، ولا تصلح للعرض المتحفي، مضيفة أن الفئة الثالثة تضم (47) لوحة وتعد من الأعمال التجارية كما يوجد (10) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وذكر البيان أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص عدد (3707) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثرا، منها (2907) قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (800) قطعة إكسسوار عالي القيمة.

وكشف البيان أن جرد محتويات الشقة أسفر عن وجود سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا بمبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

وأضاف أنه وردت إفادات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات، كما أفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات، وذكر قسم شرطة قصر النيل أنه لا توجد رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

وقررت النيابة التحفظ علـى الشقـة والمحل وما بهما مـن مضبوطـات ومنقولات وأموال ووضعهـا تحت تصرف النيابة العامة.