مصر.. قتلا أختهما وقطعا جثتها بالساطور فكشفت الكلاب جريمتهما

بعد مرور عام على الجريمة، قضت محكمة جنايات محافظة قنا، اليوم الأحد، على عامل بقرية أبنود وشقيقته بالسجن 10 سنوات، لقتلهما شقيقتهما وتقطيع جسدها بالساطور.

في التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بعام 2020 على جثة لفتاة 23 عاماً، مقطعة بالساطور في ترعة الكلابية بقرية أبنود التابعة لمحافظة قنا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة الهوية.

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كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الجثة التي تم العثور عليها في الترعة تعود لفتاة تدعى نادية 23 عاماً، وأن من تسبب في جريمة القتل شقيقها وشقيقتها، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين، وتبين من خلال أقوال المتهمين في التحقيقات أن الدافع وراء الواقعة هو شكهما في سلوكها، حيث اعترف الشقيقان بتخطيطهما للقيام بجريمة القتل وتقطيعها باستخدام الساطور، وقاما بإلقائها في ترعة الكلابية، وساهمت الكلاب في كشف الجريمة، حيث قامت الكلاب بنهش الجثة بعد أن كانت تشوهت بسبب وجودها في المياه لفترة طويلة دامت لمدة شهرين.

كما اعترف المتهمان أثناء التحقيق معهما أمام النيابة بارتكابهما الجريمة، وقام الشقيقان بقتل شقيقتهما تركا المنزل وانتقلا للسكن في مكان آخر بمركز قوص بجنوب المحافظة، ومن جهتها أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن 10 سنوات للمتهمين.