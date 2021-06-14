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في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة

صباح عبد الحليم صقر
مدربة الملاكة صباح عبد الحليم صقر

في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة

في بني سويف التي تقع على مسافة مئة كيلومتر جنوب القاهرة وفي منطقة زراعية عادة ما تقلص التقاليد أدوار المرأة

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بني سويف (مصر) – رويترز

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في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في مدينة بني سويف المصرية، تدرب صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاما الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع.

امرأة تدرب الرجال، قد لا يكون هذا أمرا مستغربا بشدة في العاصمة، لكنه عكس ذلك في بني سويف التي تقع على مسافة مئة كيلومتر جنوب القاهرة وفي منطقة زراعية عادة ما تقلص التقاليد أدوار المرأة.

صباح عبد الحليم صقر
صباح عبد الحليم صقر

وقالت صباح التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها "بدأت البوكس بالصدفة... لم أكن أحبه ... كنت أخاف على وجها وبعدها تعودت".

لكنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين.

وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

صباح عبد الحليم صقر
صباح عبد الحليم صقر

وقالت صباح "لم يتقبلوا هذا الوضع في الأول فكما تعرف في الصعيد بالنسبة لهم التمرينات وهذه الأمور في الملاكمة بالذات أمر صعب وأن تكون بنت هي المدربة فكانت هذه الفكرة أكثر صعوبة لكن مع الوقت تقبلوا الوضع، ووجدوا أنني أدرب بجدية كأي مدرب شاب آخر تمرينات قاسية جدا فأحبوا الأمر".

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وتابعت أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم.

وقال عمرو صلاح الدين المتدرب بعد أن تجاوز تخاذله في بداية الأمر "في الأول والله لم أهضم الموضوع أبدا، يعنى أن بنتا تدرب ولدا هو أمر ليس لطيفا، أو ليس مستحبا في الصعيد لكن ما شاء الله خبرتها وتفوقها خصوصا في بلد أرياف لا يوجد بها مدربون كثر في مجال الملاكة جعلنا نمشي معاها خطوة خطوة ونتقبل أنها تدربنا والحمد لله هي جيدة جدا في التدريب ونحن نتحسن معها في التدريب".

صباح عبد الحليم صقر
صباح عبد الحليم صقر
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