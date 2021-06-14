يتحدث االإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية

بيبرس صبي مصري يبلغ من العمر15 عاما ومنذ ولادته وحتى الان لا يتحدث سوى الانجليزية رغم أنه لم يخرج من مصر ، ولا يستطيع نطق أي حرف عربي .

"العربية .نت " توجهت إلى منزل الصبي المصري في محافظة الإسكندرية شمال البلاد و تحدثت معه ومع والدته وروى قصته حيث قال إن لسانه يرفض العربية لغته الأم التي يتمنى أن ينطقها ولم يستطع منذ صغره الحديث سوى بالإنجليزية.

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يعاني الطفل بيبرس ممدوح عمرو، كما تقول والدته من متلازمة "اسبرجر"، وهي نمط من أنماط التوحد، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية والدليل الإحصائي للاضطرابات النفسية الأميركية ، وتندرج ضمن مجموعة من الأعراض التي تؤثر على القدرة اللغوية والحركية، لكن بصورة أقل حدة من التوحد.

وتضيف الأم أن أزمة بيبرس بدأت منذ لحظة ولادته حيث أصيب بمرض "كاواساكي"وفقا للطبيب المعالج له حينما كان يعيش مع الأسرة في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات ، وبعد مرور عامين وبدء تعلمه السير اكتشفت اضطرابا في حركته.

وتضيف أن بيبرس تأخر في النطق حتى عمر 4 أعوام وتم عرضه على العديد من الأطباء، مشيرة إلى أنها تكن تعلم أن تأخر النطق كان بسبب رفض طفلها اللغة العربية، حتى تفاجأت به في إحدى الليالي ينطق أول كلماته لكن كانت المفاجاة أنه نطقها باللغة الإنجليزية وقال "Dangerous"، ثم توالت الكلمات الإنجليزية الصعبة على لسان طفل في مثل هذا العمر حتى وصل إلى عمر ال 7سنوات وبدأ في تحويل هذه الكلمات لجمل وعبارات .

رحلة كفاح طويلة، خاضتها السيدة ندا، والدة بيبرس كما تقول بدءا من محاولات تعليمه اللغة العربية، مرورا بمشكلات الالتحاق بالمدارس، " وتقول أن ابنها التحق بـ8 مدارس مختلفة طوال رحلة تعليمه، وحتى وصوله الآن إلى الصف الثاني الاعدادي .

العربية اصبحت صعبة جدا بالنسبة له

من جانبه قال بيبرس لـ"العربية .نت " إن الإنجليزية أصبحت لغته الأولى ، ولا يستطيع أن يتحدث غيرها ، مضيفا، بالقول إن " العربية اصبحت صعبة جدا بالنسبة له .

وتابع إن مشكلته الرئيسية الأن هى عدم قدرته على التحدث بلغة المحيطين به ، وهو ما يشعر معه الأخرون وكأنه يتجاهلهم ما يعرضه لمواقف محرجة .

وعن طموحه وأحلامه يقول "بيبرس"، "أشعر دائما أنني في يوم ما سأكون شخصا عظيما وهذا ما احاول جاهدا أن أحققه، أريد ة أن أجعل الناس سعيدة ولا يكونوا بؤساء وهذا ما أتمناه".

وأكد بيبرس، أنه يرى نفسه شخصا طبيعيا ، و مميزا بتحدثه بالإنجليزية، مؤكدا أنه في البداية كان يواجه تنمرا من البعض خاصة خلال تعامله في الشارع، نظرا لاختلاف اللغة، لكن مؤخرا بدأ يتفهم الأمر واعتاد عليه، ولم يعد يعاني أو ينزعج من ذلك .

بيبرس ووالدته اتفقا على طموح واحد لمستقبله، فهو مغرم بالعلوم ودراستها، من فيزياء وكيمياء وأحياء، ويتمنى أن يصبح يوما ما عالما، وتقول والدته، "منذ اللحظات الأولى لاكتشاف مرض بيبرس وأنا مؤمنه به، ولدينا طموح أن يكون عالم كبير، في العلوم والفيزياء".

وأضافت الأم ، أتمنى أن يحصل بيبرس على منحة في جامعة زويل للعلوم، لتنمية مهاراته في العلوم، والحفاظ على شغفه بالعلم، كما أن ذلك سيعمل على اندماجه في المجتمع حتى لا تؤثر عليه حياة العزلة.