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السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر.. وتسوية الملفات العالقة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز)

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر.. وتسوية الملفات العالقة

أمير قطر أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة بلاده، معرباً عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك في رسالة سلّمها وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى الدوحة.

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استئناف آليات التعاون

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ، أن الرسالة أكدت تطلع السيسي لاستمرار الخطوات المتبادلة بين البلدين، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".

كذلك، أوضح حافظ أن أمير قطر أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

السيسي يستقبل وزير خارجية قطر
السيسي يستقبل وزير خارجية قطر

كما أكد أن وزير الخارجية المصري أعاد التأكيد على موقف القاهرة الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

بحث سد النهضة

وسيشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

سامح شكري (أرشيفية من رويترز)
سامح شكري (أرشيفية من رويترز)

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة، وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي.

كما قال في مقابلة تلفزيونية حينها، إنه بعد طي صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تتطلع الدوحة للعمل المشترك مع القاهرة، لافتاً إلى أن هناك تقدما إيجابيا في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين.

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