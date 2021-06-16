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طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين

طلاق تعبيرية

طلقها دون علمها منذ 5 سنوات.. وقال لها: أنتِ ملك يمين

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القاهرة - العربية.نت

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شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر واقعة غريبة، حيث اكتشفت سيدة أنها مطلقة منذ 5 سنوات على الرغم من أنها تعيش مع زوجها دون أن يخبرها.

وبدأت فصول الواقعة كما روت الزوجة لوسائل إعلام مصرية، أنها ذهبت لتجديد بطاقة هويتها الشخصية، فاكتشفت أن بياناتها الجديدة المدونة على السجلات وتمت كتابتها في الهوية الجديدة تغيرت وأنها مطلقة وليست متزوجة رغم أنها تعيش مع زوجها دون مشاكل.

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كما قالت السيدة إنها اعتقدت في البداية أن هناك خطأ في الإجراءات أو تشابها في الأسماء لكنها فوجئت بالموظف يخبرها أن البيانات المكتوبة صحيحة مستخرجا لها شهادة بطلاقها.

وأضافت أنها حين سألت زوجها عما حدث، فرد عليها ببساطة أنها زوجته شرعا فقط أما رسميا فلا.

فسألته كيف أكون كذلك طوال هذا المدة دون أن أعرف، ليرد قائلا: اعتبري نفسك كنت ملك يمين.

يشار إلى أنه تم إخطار النيابة بالواقعة لتولي التحقيق في القضية.

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