11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة

روت السيدة المصرية ضحية الاعتداء المبرح بالضرب على يد جزار والتي ظهرت في فيديو راج بكثافة على مواقع التواصل واغضب المصريين تفاصيل ما حدث .

وقالت السيدة البالغة من العمر 48عاما وتدعى نجلاء تفاصيل الواقعة "للعربية .نت " وقالت إنها تعرضت وابنتها للضرب المبرح من الجزار وابنه أمام شقتها في مساكن أطلس بمنطقة النهضة العاصمة القاهرة .

وكشفت أن هناك خلافات سابقة بينها وبين الجزار، حيث يستأجر محلا مملوكا لزوجها ،ويماطل في سداد الايجار الشهري ، وعندما كررت مطالبته بالسداد تعرض لها بالضرب المبرح واصابها باصابات كبيرة وكدمات في جميع انحاء جسدها وعينها .

مادة اعلانية

وقالت إنها اصيبت باصابات في رأسها ىوجهها وخلف اذنها استلزمت 11غرزة ، وتعرضت للكمات قوية قي العين اليسرى جعلتها غير قادرة على الابصار ، مضيفة أن المتهم استغل غياب زوجها الذي يجري جراحة واعتدى عليها بالضرب المبرح وأمام الجيران .

وذكرت أن طفلة من أبناء الجيران قامت بتصوير الواقعة بالفيديو وبثتها على مواقع التواصل.

واثار الفيديو غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم ومعاقبته .

وخلال ساعات القت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه .

وذكرت الداخلية المصرية في بيان لها أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات ، مقيمية بدائرة القسم ومصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها وقيامه بالتعدي عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وبرر ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوجها بذات العقار محل سكنهم ، وإتهمها بإفتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق .