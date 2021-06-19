.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجنرال ماكنزي: سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيراً

كينيث ماكنزي
كينيث ماكنزي
سد النهضة

الجنرال ماكنزي: سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيراً

قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي : #مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي في ملف سد النهضة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.

وثمن الجنرال ماكنزي في مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" المصرية ممارسة مصر قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأمريكية باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن ملف السد "مثير للقلق كثيرا".

سد النهضة (رويترز)
  • سد النهضة (رويترز)
  • صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي
  • صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
3 صور
سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي
صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي
صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي

مشكلة حقيقية

وقال ماكينزي إن "ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف".

سد النهضة.. السودان يرفض الحل العسكري وأميركا تسعى لتسوية السودان سد النهضة سد النهضة.. السودان يرفض الحل العسكري وأميركا تسعى لتسوية
تحول في أزمة سد النهضة.. السودان يقبل اتفاقاً مرحلياً مع إثيوبيا السودان سد النهضة تحول في أزمة سد النهضة.. السودان يقبل اتفاقاً مرحلياً مع إثيوبيا

وصرح بأن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموما.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

الحرب الإسرائيلية الأخيرة

وثمن الجنرال ماكينزي دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واعتبرها امتدادا لدورها القيادي والريادي والتاريخي، مشيرا إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، قال ماكينزي: "إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟ لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟
الأكثر قراءة
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
رونالدو أمام ألمانيا.. هزائم مهينة وفشل متواصل رونالدو أمام ألمانيا.. هزائم مهينة وفشل متواصل
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد