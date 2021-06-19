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انتحار طفلة مصرية تأخر والدها في إهدائها جوالاً عند نجاحها 

جثة شارع تعبيرية انتحار
تعبيرية

انتحار طفلة مصرية تأخر والدها في إهدائها جوالاً عند نجاحها

تشاجرت الطفلة مع والدتها بسبب تأخر الهدية ثم غافلتها وألقت بنفسها من الطابق الرابع لتلفظ أنفاسها

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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في فاجعة مؤلمة انتحرت طفلة مصرية حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها بسبب تأخر والدها في تنفيذ وعده بتقديم هدية عند نجاحها.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، تلقى بلاغًا بسقوط طفلة من الطابق الرابع في منزل أسرتها ومصرعها على الفور.

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وتبين وفق أقوال الأسرة أن الطفلة انتحرت بسبب تأخر والدها في تنفيذ وعده لها بتقديم هدية عند نجاحها وبمجموع كبير في الشهادة الإعدادية حيث حصلت على مجموع 95%، وكانت الهدية الموعودة هاتفا جوالا.

وأفادت تحريات أجهزة الأمن أن والد الطفلة وعدها عدة مرات ولم يستطع تنفيذ وعده بسبب مروره بضائقة مالية، وقبل الحادث بدقائق تشاجرت الطفلة مع والدتها، بسبب تأخر الهدية ثم غافلتها وألقت بنفسها من الطابق الرابع لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

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