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ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية

ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية

فوجئ السكان بوضع التمثال فجأة في أحد الميادين بمنطقة حي ثالث في المدينة، دون معرفة أي معلومات حول تصميمه

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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بدأت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، عملية إزالة تمثال أرعب سكان مدينة الإسماعيلية شرق البلاد وأثار ذعرهم.

وعبّر عدد من سكان المدينة عن استيائهم من هذا التمثال الذي أصاب الأطفال بالرعب، ويجسد التمثال شبح الموت في أفلام الرعب.

وفوجئ السكان بوضع التمثال فجأة في أحد الميادين بمنطقة حي ثالث في المدينة، دون معرفة أي معلومات حول تصميمه.

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وطالب الأهالي مسؤولي الحي بسرعة إزالته، واستجاب المسؤولون على الفور، وشرعوا بالتحقيق الإداري في الواقعة.

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