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مصري روج علناً لبيع المخدرات على فيسبوك.. فقتل بحملة أمنية

تاجر مخدرات مصري رئيسية
من الفيديو الذي ظهر فيه تاجر المخدرات على فيسبوك

مصري روج علناً لبيع المخدرات على فيسبوك.. فقتل بحملة أمنية

بعد ظهوره علناً في فيديو على "فيسبوك" يروّج فيه للمخدرات ويكشف عن رقم هاتفه لمن يريد شراءها.. تاجر مخدرات مصري يُقتل في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في إحدى قرى محافظة قنا

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أعلنت السلطات المصرية مقتل شاب بث فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" قبل أيام روّج فيه لبيع المخدرات، وعرض رقم هاتفه لمن يرغب بالتواصل معه بهذا الهدف.

وظهر قبل أيام شاب من إحدى قرى محافظة قنا (جنوب مصر) عبر فيديو بثه على صفحته على "فيسبوك" عرض فيه بيع المخدرات ونشر رقم هاتفه، زعم فيه زيفاً أن "المخدرات علاج فعّال" لمواجهة كورونا.

وصباح اليوم السبت، أعلنت قوات الأمن المصرية مقتل الشاب في حملة أمنية تم شنها في وقت مبكر على قرية السمطا بمركز دشنا.

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وتبيّن أن الشاب يدعى فرج أبو السعود. وقد أطلق النار على قوات الأمن التي بادلته إطلاق النار فأردته قتيلاً.

في نفس السياق، تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بشن حملة أمنية مبكرة بقرية السمطا "لضبط عنصر إجرامي" لقيامه بترويج المخدرات عبر موقع "فيسبوك" ولحيازته أسلحة نارية.

وأسفرت الحملة عن مقتل المتهم وإصابة ضابط بقوات الأمن المركزي بعد أن بادر تاجر المخدرات بإطلاق الأعيرة النارية على القوة الأمنية.

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