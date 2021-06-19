مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا

أعلنت شركة مصر للطيران وقف العمل بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وذكرت الشركة في بيان رسمي مساء الجمعة أن التعليمات الواردة من السلطات بدولة إثيوبيا فإنه اعتبارا من منتصف اليوم سيتم وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.



صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي صورة حديثة لـ سد النهضة الأثيوبي

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ويسري القرار علي جميع الجنسيات وعلي جميع شركات الطيران التي تسير رحلات الي مطار أديس أبابا.

وكانت مصر قد تقدمت بخطاب رسمي تشكو فيه اثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ اديس ابابا قرارا منفردا بالملء الثاني لسد النهضةً.

ووجه سامح شكري وزير الخارجية المصري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

الاستمرار في ملء سد النهضة

و تضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

وكان وزيرا الخارجية والري المصريين قد توجها الأربعاء قبل الماضي إلى السودان للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي وتطورات سد النهضة.

وأكد بيان مصري سوداني عقب المباحثات ، أن إثيوبيا لا تراعي مصالحهما المائية فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.

وأشار البيان الثنائي إلى "مخاطر جدية وآثار وخيمة جراء ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة.