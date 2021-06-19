وزيرا خارجية مصر وليبيا يطالبان بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، السبت، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة.

وشدد شكري على "وحدة وسيادة ليبيا وإجراء الانتخابات نهاية العام".

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ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية ليبيا، التي تقوم بزيارة للقاهرة: "نحتاج لدعم مصر في العملية السياسية والاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضافت: "علاقتنا مع مصر تاريخية وهي أكبر من المصالح المشتركة".

وأشارت إلى "بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر برلين 2" الذي ينعقد يوم 23 يونيو الحالي في ألمانيا.

وذكرت المنقوش أنه سيتم إطلاق مبادرة استقرار ليبيا خلال مؤتمر برلين.