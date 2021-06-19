.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزيرا خارجية مصر وليبيا يطالبان بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

شكري والمنقوش
سامح شكري ونجلاء المنقوش
الأزمة الليبية

وزيرا خارجية مصر وليبيا يطالبان بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

المنقوش شددت على أهمية "دعم مصر للعملية السياسية والاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، السبت، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة.

وشدد شكري على "وحدة وسيادة ليبيا وإجراء الانتخابات نهاية العام".

ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية ليبيا، التي تقوم بزيارة للقاهرة: "نحتاج لدعم مصر في العملية السياسية والاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضافت: "علاقتنا مع مصر تاريخية وهي أكبر من المصالح المشتركة".

نيويورك تايمز: ملايين الإيرانيين لم يصوتوا.. ويعتبرون الانتخابات مزورة إيران الانتخابات الإيرانية نيويورك تايمز: ملايين الإيرانيين لم يصوتوا.. ويعتبرون الانتخابات مزورة

وأشارت إلى "بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر برلين 2" الذي ينعقد يوم 23 يونيو الحالي في ألمانيا.

وذكرت المنقوش أنه سيتم إطلاق مبادرة استقرار ليبيا خلال مؤتمر برلين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
قبل أن تذهب
هل يتلقى اللاجئون لقاحات كورونا؟
هل يتلقى اللاجئون لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد