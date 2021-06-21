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إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في طرابلس الليبية

صورة تداولتها مواقع مصرية

إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في طرابلس الليبية

السفير محمد ثروت سليم أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات

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دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، السفير محمد ثروت سليم، أنه جرى اليوم الاثنين إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي.

وقال سليم إن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

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كما شكر وزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين.

إلى ذلك أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

السفارة تستأنف أعمالها

تأتي هذه التطورات بعد أن استأنفت السفارة المصرية في ليبيا أعمالها في 21 مايو 2021، ما اعتبر مؤشراً على تحسن العلاقات بين القاهرة وطرابلس.

وفي 16 مايو 2021، أعلن ثروت أن سفارة القاهرة بطرابلس ستعود إلى العمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر.

إلى ذلك شهدت ليبيا نشاطاً دبلوماسياً كثيفاً مع زيارات أجراها مسؤولون من إيطاليا واليونان وإسبانيا ومصر خصوصاً، دعماً للمسار السياسي.

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