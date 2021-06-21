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اللغة

بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود

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المدرس مع تلميذته

بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة مدرس الفلسفة المصري نادر جورج، بمحافظة الإسكندرية، الذي أهدى تلميذته باقة من الورود والشوكولاتة داخل قاعة التدريس أمام الطلاب اعتذاراً منه لها، عما بدر منه بعد تعنيفه لها أمام زملائه وطردها من الحصة.

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وحرص المدرس نادر جورج على نشر القصة على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقدم اعتذاره لها أمام جميع متابعيه من خلال نشره لصورة تجمعه بالطالبة مع كتابة تعليق على الصورة "طالبتي الغالية أقدم لك اعتذاري عما بدر من سوء التصرف في الحصة وأني انفعلت وده سبب لك حرج قدام عدد من الطلاب، وكما كان الخطأ معلنا فوجب علي أن يكون الاعتذار معلنا، أسف لكي".

مدرس الفلسفة
مدرس الفلسفة

كما أضاف "يشهد الله نسعى أن نكون جزءا جميلا في حياتكم ستنتهي السنة وسينسي المعلومات ولكن أسعى أن تتذكروا أن هناك من حاول أن يكون لكم أخا وصديقا قبل معلم".

وأشار جورج لوسائل إعلام محلية إلى أن السبب في انفعاله على الطالبة، هو بعد حوار عنيف دار بينهم، ما أدى إلى منعها من استكمال الحصة، ما جعل الطلاب يضحكون على الطالبة ما تسبب في إحراجها أمام زملائها، ما أشعر المدرس بتأنيب الضمير لما تسبب به من إحراج الطالبة.

لذلك قرر المدرس أن يعتذر للطالبة بشكل مختلف، وقام بشراء الورود والشوكولاتة، وقام بالاعتذار للطالبة أمام كل الطلاب في قاعة الدرس، والتقط صورا تذكارية معها وقام بنشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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