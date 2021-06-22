مآساة القطار.. السلطات المصرية تكشف جديدا عن الحادث

بينما أكدت المعلومات أن 4 عمال لقيوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون إثر حادث التصادم الذي وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، كشفت هيئة السكك الحديدية في البلاد بعض التفاصيل عن المأساة.

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وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين – العباسية مع سيارتي نقل ركاب صغيرتين "ميني باص" كانتا متوقفين على السكة.

وأشار بيانها إلى أن الباصين كانا متوقفين بشكل متعارض مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات.

وأضاف أن سائق القطار حاول التوقف لكنه لم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بإحداهما واصطدامه بالأخرى.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، كان أعلن فور وقوع الحادث، أنه تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي، لافتا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات.

كما قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث، خصوصاً بعد الإعلان عن أن سائق القطار قد سلّم نفسه للسلطات.

حوادث مروعة

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.

وتوالت بعد ذلك حوادث خروج عربات قطارات أسفر بعضها عن عدد من الإصابات، حيث انفصلت 6 عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى أسوان عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج بعض عربات القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمنطقة محطة منيا القمح بالشرقية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وتعهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، في وقت سابق، بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.