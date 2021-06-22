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من رافعة وبسبب إيقافه.. مدرب مصري يقود فريقه لإنجاز كروي حاسم

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قام المدرب بالاستعانة بلودر "رافعة" ووقف عليها بجوار شقيقه وتولى توجيه اللاعبين

من رافعة وبسبب إيقافه.. مدرب مصري يقود فريقه لإنجاز كروي حاسم

قرر اتحاد الكرة صرف مكافأة مالية للفريق الفائز قيمتها 150 ألف جنيه

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شهدت مباريات الدوري المصري واقعة طريفة، حيث قاد أحد المدربين فريقه من فوق رافعة، وذلك خلال مباراة حاسمة انتهت بالفوز وتحقيق انتصار مصيري.

وشهدت مباراة فريق بايونيرز الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث مع فريق عمال المنصورة ظهور مدرب فريق بايونيرز فوق رافعة، وقيامه بتوجيه لاعبيه من خارج أسوار الملعب بسبب تعرضه للإيقاف ومنعه من دخول ملعب المباراة.

وقرر اتحاد الكرة وقف مصطفى مرعي مدرب بايونيرز قبل المباراة، ولذلك قام المدرب بالاستعانة بلودر "رافعة" ووقف عليها بجوار شقيقه، وتولى توجيه اللاعبين خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف وصعوده لدوري القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

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وسبق للمدرب مرعي أن لعب بصفوف المقاولون العرب الذي كان يلعب بين صفوفه محمد صلاح الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وعقب اعتزاله، تولى تدريب عدة فرق منها دكرنس وصعد بهم أيضا للقسم الثاني.

وقرر اتحاد الكرة صرف مكافأة مالية للفريق الفائز قيمتها 150 ألف جنيه جائزة الصعود للقسم الثاني.

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