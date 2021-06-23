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شارك بعمليات عنف ومدان بالمؤبد.. توقيف إخوإني عائد من قطر لمصر 

من محاكمات أعضاء في الإخوان بمصر (أرشيفية - فرانس برس)
الإخوان المسلمون

شارك بعمليات عنف ومدان بالمؤبد.. توقيف إخوإني عائد من قطر لمصر

مصدر: المتهم هو أحد القيادات الفاعلة في تنظيم الإخوان في المنيا وهرب لقطر في نهاية العام 2013

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على إخواني فور عودته من دولة قطر عبر مطار سوهاج، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن المؤبد إثر مشاركته في أعمال عنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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وكشف مصدر أمني أن الإخواني العائد كان هارباً من حكم بالسجن المؤبد لاتهامه بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا وقتل مأمور المركز والتورط في أحداث شغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس من العام 2013.

وأضاف أن المتهم ويدعى "رمضان .ي .ش" من مواليد العام 1980 ويعمل معلماً للغة العربية ومدرج اسمه في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة اقتحام المركز وقتل المأمور.

وكشف أن المتهم هو أحد القيادات الفاعلة في تنظيم الإخوان في المنيا وهرب لقطر في نهاية العام 2013، وظل هناك حتى عودته مساء أمس.

وقال إنه تم ترحيل المتهم لمحافظة المنيا، تمهيداً لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

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