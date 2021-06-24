المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا

أعلن المذيع الإخواني معتز مطر منذ قليل وقف بث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب من السلطات التركية.

وكان معتز مطر، الهارب لتركيا قد أعلن في بداية الشهر الماضي عن رحيله عن فضائية "الشرق" التي تبث من اسطنبول بتركيا.

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وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".

‏وقال "تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟"

تعليمات السلطات التركية

ولم يعلن المذيع الإخواني وجهته الإعلامية القادمة، وهل سيبقى في تركيا أم لا؟ فيما كشفت مصادر "للعربية.نت" أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع الإخواني بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر .

وكشفت المصادر أن المذيع الإخواني قد يغادر تركيا خلال شهر من الآن، بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.

وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها.

وفي مارس الماضي، بث معتز مطر فيديو على صفحته على مواقع التواصل كشف فيه نيته الرحيل، ومغادرة الأراضي التركية.

و أعرب مطر عن احترامه لرغبة أنقرة في التقارب مع مصر، معلنا أنه قد يتوجه إلى بريطانيا أو كندا أو البرازيل أو إفريقيا في حالة صدر قرار نهائي بترحيل إعلاميي الإخوان وقادتهم أو إغلاق فضائياتهم.

يُشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أكد أن هناك فرص تعاون كبيرة بين بلاده ومصر، في شرق البحر المتوسط، وليبيا كما أكد على أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة وتتوسع، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية أمس الجمعة.