بعد معتز مطر.. إعلامي إخواني يعلن وقف أنشطته بتركيا

بعد ساعات قليلة من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف برامجه وأنشطته الإعلامية على كافة الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من تركيا بطلب من أنقرة، أعلن زميله الإعلامي محمد ناصر وقف أنشطته الإعلامية وعلى وسائل التواصل.

وكتب ناصر على صفحته في تويتر: "واليوم أعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية على أحد فهو ليس انسحابا ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات".

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توجيه تعليمات

يذكر أن مصادر مطلعة كانت كشفت لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية طالبت معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبدالله بوقف أنشطتهم الإعلامية سواء على منصات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من أراضيها.

وقالت المصادر إن السلطات التركية وجهت تعليمات لفضائية "مكملين" بوقف أي برامج تنتقد مصر، واضطرت إدارة الفضائية لعرض حلقة معادة أمس الأربعاء من برنامج الإعلامي محمد ناصر دون إعلان مسبق، فيما صدرت تعليمات أخرى لفضائيات "الشرق" و"وطن" بمنع بث أي برامج أو مداخلات تنتقد القاهرة.

تقييد فضائيات الإخوان

كما طلبت السلطات التركية من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان وقف بث أي برامج إعلامية لهم عبر مواقع التواصل وهددت بإبلاغ إدارة فيسبوك وتويتر بممارستهم التحريض على الكراهية ووقف صفحاتهم نهائياً مع ترحيلهم خارج أراضيها.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت طلبت تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها.

وأعلنت تركيا في مارس الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، ووجهت لوسائل الإعلام المصرية الإخوانية العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.