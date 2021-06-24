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تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها

معتز مطر ومحمد ناصروزوبع
الإخوان المسلمون

تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها

وطلبت السلطات التركية من المذيع الاخواني معتز مطر وقف برامجه وانشطته الاعلامية من تركيا وتحديدا على قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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طلبت السلطات التركية من إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان وقف انشطتهم الاعلامية من أراضيها سواء على منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي ويوتيوب .

وطلبت السلطات التركية من المذيع الاخواني معتز مطر وقف برامجه وانشطته الاعلامية من تركيا وتحديدا على قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك .

وأعلن مطر بالفعل طلب السلطات التركية منه التوقف عن أنشطته الاعلامية من أراضيها ، فيما ذكرت مصادر " للعربية نت " أن مطر سيغادر تركيا خلال اسبوعين من الان ويرحل نهائيا إلى دولة أخرى.

وذكرت أن السلطات التركية وجهت تعليمات أمس لفضائية مكملين بوقف أي برامج تنتقد مصر أو الدول الخليجية واضطرت ادارة الفضائية لعرض حلقة معادة من برنامج الاعلامي محمد ناصر دون اعلان مسبق فيما صدرت تعليمات أخرى لفضائيات الشرق ووطن بمنع بث أي برامج او مداخلات تنتقد القاهرة والدول الخليجية .

  • اجتماعات مصر وتركيا
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اجتماعات مصر وتركيا
اجتماعات مصر وتركيا


وطلبت السلطات التركية من الاعلاميين المحسوبين على الجماعة وقف بث اي برامج اعلامية لهم عبر مواقع التواصل وهددت بابلاغ ادارة الفيسبوك وتويتر بممارستهم التحريض على الكراهية ووقف صفحاتهم نهائيا مع ترحيلهم خارج أراضيها .

بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل

وكان المذيع الاخواني معتز مطر قد أعلن في بداية الشهر الحالي رحيله وفريقه رسميا من فضائية الشرق ، مضيفا بالقول: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".

وقال "تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟"

و كشفت مصادر "للعربية.نت" وقتها أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع الإخواني بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر .

المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا مصر المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
رحيل الإخواني معتز مطر من فضائية تبث من تركيا ومغادرته خلال شهر مصر الإخوان المسلمون رحيل الإخواني معتز مطر من فضائية تبث من تركيا ومغادرته خلال شهر

وكشفت المصادر أن المذيع الإخواني سيغادر تركيا بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.
وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، على خلفية التودد للقاهرة، ومحاولة التقرب معها.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك فرص تعاون كبيرة بين بلاده ومصر، في شرق البحر المتوسط، وليبيا كما أكد على أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة وتتوسع.

وأكدت الرئاسة التركية، أنه "يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع مصر وعدد من دول الخليج".

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية: "إنه يمكن فتح فصل جديد في علاقتنا مع مصر ودول الخليج، للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين"

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية الإخوانية العاملة في الأراضي التركية، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.

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