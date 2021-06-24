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مصر تسمح بدخول الحاصلين على لقاح كورونا بلا اختبار

مطار القاهرة الدولي (أرشيفية)

مصر تسمح بدخول الحاصلين على لقاح كورونا بلا اختبار

وزارة الصحة أكدت أنه سيتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة التي أصدرتها بدون كشط أو شطب أو إضافة

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القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامناً مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح مساعد الوزيرة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه سيُسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، شرط أن يكون قد مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

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كما أضاف مجاهد أنه سيتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة التي أصدرتها بدون كشط أو شطب أو إضافة، لافتاً إلى أنه يجب أن تحتوي الشهادة على QR Code.

إلى ذلك لفت إلى أنه بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فسيتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.

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وأكد استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، والذي يفيد بضرورة الحصول على فحص pcr لمن لا يحملون شهادات تطعيم.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية سجلت الأربعاء، 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، مقارنة مع 498 إصابة و37 وفاة، الثلاثاء.

وقال مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأربعاء، هو 278761 من ضمنهم 207411 حالة شفاء، و15967 وفاة".

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