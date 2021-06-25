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حادث مأساوي.. شاهد انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

حادث مأساوي.. شاهد انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية شمال مصر، اليوم الجمعة، انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص فيما ما زال آخرون تحت الأنقاض.

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كما أكد شهود عيان تحدثوا "للعربية.نت" أن العقار الكائن بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، قديم ومتهالك وصدر له من قبل قرار ترميم، فيما انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا ونقل المصابين للمستشفيات.

وتقوم السلطات بإخلاء باقي طوابق العقار من السكان خشية انهياره كليا عليهم.

هذا وقررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملفه من الحي لفحصه، كما تقرر قطع كافة المرافق عن العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.

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