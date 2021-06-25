حبس فنان شارك بفيلم شهير.. وشقيقه يكشف القصة للعربية.نت

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الجمعة، تجديد حبس الفنان المصري صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة المخدرات.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على مجاهد، الذي قام بدور الطفل "تفاهة" في فيلم "بلية ودماغه العالية" مع الفنان محمد هنيدي، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

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وخلال حملة أمنية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان، وبتفتيشه عثر بحوزته على نحو 50 غرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول.

ماذا قال شقيقه؟

من جهته، تحدث أحمد مجاهد شقيق الفنان لـ"العربية.نت" قائلا: إن شقيقه كان يبحث عن أي دور بعمل فني خلال الفترة الماضية دون جدوى، ولمحاولة تدبير نفقاته أقام كشكا صغيرا لبيع المرطبات والسجائر في منطقة مهمشة بالشرابية شمال القاهرة قرب منزله.

وأضاف أن شقيقه تلقى اتصالا هاتفيا من الفنانة إسعاد يونس قبل أيام لمقابلته والبحث عن دور وعمل فني له، وكان سعيدا جدا بهذا الاتصال ومن فنانة كبيرة، مضيفا أنه يثق في براءة شقيقه من تهمة حيازة المخدرات وينتظر عدالة القضاء المصري.