مصر تقبض على زعيم عصابة لسرقة الآثار.. والمفاجأة بهويته

في سابقة من نوعها، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار وتزعمه تشكيل عصابي لسرقة الآثار وتهريبها.

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فقد كشفت تحريات أجهزة الأمن أن النائب البرلماني يقود بنفسه التشكيل العصابي للتنقيب عن الآثار بعدة محافظات، والاتجار في القطع المستخرجة، حيث عثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 201 قطعة آثرية، تم إحالتها إلى لجان فنية لفحصها بوزارة الآثار .

كما تبين أن من بين هذه المضبوطات لوحين خشبيين لتابوت منقوش بالهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر، و3 تماثيل من البرونز أحدهم مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم وتمثال حجري منقسم لجزئين.

إلى ذلك، عثرت السلطات مع المتهمين على تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني وتمثال حجري يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.