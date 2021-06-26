قائد جيش مصر: نتبادل المعلومات الاستخباراتية مع السودان

في ظل تعقد أزمة سد النهضة، أكد رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي، اليوم السبت، حرص مصر على تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية مع السودان.

كان حجازي، قد توقف في الخرطوم، الأربعاء الماضي، في طريق عودته من الكونغو، حيث كان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية.

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ووفق الإعلام العسكري المصري، أجرى الطرفان مباحثات مشتركة قبل مواصلة الأول رحلة العودة إلى القاهرة.

جاء ذلك في أعقاب تمرين مشترك بين الجيشين المصري والسوداني تحت مسمى (حماة النيل)، والذي كان يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءة القتالية للجيشين.

كما یھدف التدريب المشترك "حماة النيل" إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتطوير العمل المشترك بین القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السودانية.

تأتي التصريحات النادرة لقائد الجيش المصري عقب تصريحات مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، الذي قال إن أديس أبابا مستعدة لسيناريو "الحل العسكري" في قضية سد النهضة مع مصر والسودان.

وكانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.