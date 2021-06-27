تصل للحبس 4 سنوات وغرامة نصف مليون.. مصر تغلظ عقوبة التحرش

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش.

وتضمن القانون المقدم من حزب مستقبل وطن، تشديد عقوبة التحرش، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للمتحرش.

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ونص القانون على معاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.

وتضمن القانون أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت تعديلات القانون أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وأن يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاث مائة ألف جنية ولا تزيد على خمس مائة ألف جنيه.

وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور قد أصدر قراراً بقانون في العام 2014 لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ينص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، نقلا عن صحيفة "الشروق" المصرية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت مصر قد شهدت عدة وقائع تحرش في الآونة الأخيرة أثارت غضب المصريين مثل واقعة التحرش بفتاة العمرانية وطفل قطار الصعيد وطفلة المعادي وفتاة المطار، وهو ما دفع عددا من نواب البرلمان المصري للتقدم بمشروع قانون خاص لتغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة.