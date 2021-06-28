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السيسي: يجب تفادي تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: يجب تفادي تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل هو الأول بينهما منذ تولي بينيت السلطة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، هو الأول بينهما منذ تولي بينيت السلطة.

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

وقال البيان إن السيسي أكد على "دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد السيد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية".

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وكان بينيت أعلن عقب أول اجتماع أمني له، أنه "لن يتسامح مع العنف وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وأن حكومته لن تحتوي أي تنظيمات إرهابية مارقة" بحسب تعبيره، مؤكدا أن"صبر تل أبيب قد نفد".

وعن احتجاز حماس لرفات الجنديين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين منذ سبع سنوات، قال "سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إعادتهم".

يذكر أن مصر كانت دفعت بقوة مؤخرا، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

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