متورط مع نائب الجن والعفاريت..تفاصيل القبض على حسن راتب

في إطار التحقيقات التي بدأتها السلطات المصرية الأسبوع الماضي، بعدما ألقت القبض على النائب السابق علاء حسانين لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار وتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة الآثار وتهريبها، قبضت الاثنين على رجل الأعمال، حسن راتب، لاتهامه بتمويل النائب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

مادة اعلانية

وأفادت المعلومات بأن القبض على راتب جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة، بشأن تمويله مادياً لعلاء حسانين "نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار".

وأضافت أن تحقيقات النيابة كشفت عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

إلى ذلك، أكدت أن شقيق علاء حسانين أثناء التحقيق اعترف بأن حسن راتب رجل الأعمال قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج، وبعد إجراء التحريات تم القبض على راتب وإحالته إلى جهات المختصة.

"نائب الجن والعفاريت"

الجدير ذكره أن حسانين يعرف بلقب "نائب الجن والعفاريت" وذلك بسبب تصريحات سابقة له عن "قوى خارقة للطبيعة" يستخدمها لإخماد الحرائق.

وكانت النيابة قد أمرت السبت الماضي، بتجديد حبس النائب السابق وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضايا الأربع المتهم فيها، وتشمل تزعم تشكيل عصابي، عن طريق تمويل عمليات التنقيب بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وتجميع الآثار والاتجار بها.

جاء ذلك بعدما عثرت الشرطة على 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين تحمل نقوشا بالهيروغليفية، و36 تمثالا يتراوح طولها بين 8 سم إلى 40 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال أوشابتي من المرمر، وتمثال خشبي بطول 40 سم على هيئة أوروبية، وتمثالين من البرونز، أحدهما مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وآخر خشبي، بحسب ما أفادت صحف حكومية.

وأيضاً وجدت وزارة الداخلية مجوهرات وأحجارا كريمة وتحفا أثرية في إحدى الشقق في منطقة الزمالك في القاهرة، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية "مغارة علي بابا".

أما راتب فهو رجل أعمال مصري يبلغ من العمر 74 عاما، ولديه العديد من المشاريع.