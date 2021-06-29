مصر للطيران تقرر زيادة رحلاتها إلى اسطنبول

قررت شركة مصر للطيران زيادة رحلاتها إلى مدينة اسطنبول التركية لتصل إلى 3 رحلات يومياً بإجمالي 21 رحلة أسبوعية وذلك اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

وأعلنت الشركة أنها ستنظم، 67 رحلة جوية منها 51 رحلة دولية إلى عدة مدن عربية وأفريقية وأوروبية بينها اسطنبول التركية معلنة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمامها بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم.

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وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد كشف قبل أيام أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة بين البلدين.

كما قررت تركيا قبل أيام وقف أنشطة الإخوان الإعلامية من أراضيها ووقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج في محاولة للتقارب مع هذه الدول وإعادة تطبيع العلاقات معها.

وبدأت أنقرة في مارس الماضي باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر حيث أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة في مايو الماضي لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.