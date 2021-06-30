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اللغة

بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر

طلاب مصريون يكسرون مدرستهم
من آثار التحطيم بالمدرسة

بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أشعل طلاب مصريون النيران في مدرستهم عقب انتهاء الامتحانات فيما تقوم وزارة التعليم بالتحقيق في الواقعة مهددة بعقوبات مغلظة ضد المتورطين.

وشهدت مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شمال البلاد، اليوم الأربعاء، قيام طلاب الدبلومات الفنية بإشعال النيران في المدرسة وتحطيم منشآتها، عقب انتهائهم من تأدية الامتحانات.

آثار الحريق
آثار الحريق

وسارعت السلطات بإرسال سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الفصول والمنشآت والمباني المجاورة.

وتقوم السلطات حاليا بتفريغ كاميرات مراقبة مثبتة بالمدرسة والمباني المجاورة لمعرفة هوية الطلاب المتورطين.

2 صور

من جانبه كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليا بالتحقيق لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الطلاب متوعدا المتورطين بعقوبات مغلظة.

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